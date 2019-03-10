حملة بوتفليقة: قيادات في الجيش تسعى لعرقلة ترشح الرئيس

أعلنت الحملة الإنتخابية للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، في بيان، أن "قيادات في الجيش تسعى لعرقلة ترشح الرئيس"، مشيرة إلى أن قائد الجيش قايد صالح يدعم ترشح بوتفليقة".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد أعلنت وصول بوتفليقة إلى البلاد قادماً من جنيف، بعد رحلة علاجية استمرت أسبوعين. وأظهرت لقطات فيديو موكب الرئيس بوتفليقة بعد خروجه من مطار بوفاريك قرب العاصمة، بعدما غادرت طائرته مطار كوينترين بجنيف.