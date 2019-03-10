ناطق باسم حماس: تشكيل عباس حكومة جديدة ترسيخ للانقسام ولا نعترف بهذه الحكومة

أكد الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، خلال تصريح صحفي، أن "تشكيل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة جديدة دون توافق وطني، سلوك تفرد وإقصاء، وهروب من استحقاقات المصالحة وتحقيق الوحدة"، مشيراً إلى أن "ذلك عملية لفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة وترسيخ الانقسام".

وأوضح برهوم أن "حركة حماس لا تعترف بهذه الحكومة كونها خارج التوافق الوطني"، مشدداً على أن "المدخل الأمثل لتصحيح الوضع الفلسطيني هو بتشكيل حكومة وحدة، وإجراء انتخابات عامة شاملة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".

كما اعتبر المتحدث باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن "الحديث عن تشكيل الحكومة دليل على عدم جدية السلطة ويتناقض تماما مع الحديث عن الانتخابات التشريعية والرئاسية التي وافقت عليها الحركة".

وكلف الرئيس الفلسطيني محمود عباس محمد أشتية بتشكيل حكومة جديدة.