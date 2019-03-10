"عاطل يقتل أطفاله الثلاثة واقتحام الحدود الشرقية".. نشرة الحوادث المسائية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365)

شهد الشارع المصري العديد من الوقائع خلال الساعات الماضية، كما شهدت أروقة المحاكم اليوم الأحد، نظر بعض القضايا التي تشغل الرأي العام.

ويقدم "الخليج 365" فيما يلي نشرة موجزة عن أبرز تلك القضايا:

القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل 3 أطفال

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، بسبب خلافات عائلية حدثت بينهم.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا، مفاداها اتهام ربة منزل لزوجها بقتل أطفالها الـ 3 بسبب نشوب خلافات عائلة حادة بينهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ المُقدم، وبعد إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجتيه.

الجنايات تتنحى عن محاكمة رئيس مباحث حدائق القبة بقضية تعذيب "زلطه"

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عبد البديع محمد الحسيني، اليوم الأحد، التنحي محاكمة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر. ف" و4 أمناء شرطة في اتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت، لاستشعارها الحرج.

وأرسلت المحكمة أوراق القضية إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظرها.

وأمر المستشار عبدالرحمن شتله، المحامي العام الأول لنيابات غرب القاهرة الكلية، في وقت سابق، بإحالة رئيس مباحث حدائق القبة، وضابط و4 أمناء شرطة لمحكمة الجنايات في واقعة مقتل محتجز بالقسم.

تأجيل محاكمة مرسي و28 آخرين فى اقتحام الحدود الشرقية لـ 11 مارس

أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و28 أخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية "، لجلسة 11 مارس.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد" وقررت إعادة محاكمتهم.

تخفيف عقوبة ضابط للسجن 6 سنوات في اتهامه بقتل طالب في روض الفرج

خففت محكمة النقض، اليوم الأحد، عقوبة السجن المشدد 10 سنوات الصادرة من محكمة الجنايات بحق نقيب شرطة سابق بقسم روض الفرج، في اتهامه بقتل طالب وإصابة صديقه أثناء فض مشاجرة بين أهالي منطقة روض الفرج وأعضاء بحركة "لازم حازم"، إلى السجن 6 سنوات.

كانت الدائرة 13 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، برئاسة المستشار يوسف عثمان، قضت في 5 ديسمبر2017 بالسجن المشدد 10 سنوات على ضابط شرطة سابق بقسم روض الفرج وتغريمه مليون جنيه وفصله نهائيًا من الخدمة، في اتهامه بقتل طالب وإصابة صديقه أثناء فض مشاجرة.

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"قضايا الدولة" تحصل على حكم يعيد للدولة آلاف الأفدنة بالغردقة

حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم من محكمة القضاء الإداري بقنا يعيد للدولة 250 ألف متر مربع (أكثر من 6 آلاف فدان) بالغردقة متنازع عليها مع إحدى الجمعيات.

وصرح المستشار سامح سيد، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المتحدث الرسمي باسمها في بيان، أن وقائع القضية ترجع إلى إقامة إحدى الجمعيات دعوى ضد المحافظ وآخر بطلب وقف قرار سحب قطع الأراضي المبيعة للجمعية.

تأجيل محاكمة بديع و46 آخرين في "أحداث قسم شرطة العرب" لـ 28 أبريل

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، نظر إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، بقضية "أحداث قسم شرطة العرب" لجلسة 28 أبريل.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت في شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، ما هو منسوب إليهم من اتهامات.

تأجيل محاكمة 5 متهمين في "خلية الوراق الإرهابية" لـ23 إبريل

أجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية الوراق الإرهابية"، لاتهامهم باستهداف رجال الشرطة، والمؤسسات العامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عزت، لجلسة 23 غبريل لحضور الشهود.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية.

الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة ذبح طالب داخل مركز شرطة الزقازيق

أجهزة الأمن تتوصل إلى مستخدم أحد الحسابات على الفيسبوك لنشره واقعة بهدف تأليب الرأي العام

رصدت الأجهزة الأمنية قيام مستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) بنشر محتوى يتضمن مقطع (فيديو) يزعم قيام أحد الأشخاص "عاطل" بمحاولة ذبح طالب داخل مركز شرطة الزقازيق بالشرقية، انتقاما منه لاتهامه بسرقة هاتفه المحمول.

"صديقه قتله بالخطأ".. تفاصيل العثور على جثة مسجل جوار مستشفى الصحة النفسية بالخانكة

كشف قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، غموض العثور على جثة مسجل خطر بجوار مستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتبين بان صديقة أطلق النيران عليه بالخطأ أثناء سرقة سيارة، وأمكن ضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية بلاغا بالعثور على جثة "عاطل" 28 سنة له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة مركز شبين القناطر على جانب الطريق خلف مستشفى الصحة النفسية دائرة القسم وبه جرح بالرأس.

وأسفرت التحريات عن تحديد مرتكب الواقعة "عبدالحميد.م"، 40 سنة، "فكهاني" مُقيم بدائرة مركز شرطة قليوب له معلومات جنائية، واختبائه بدائرة قسم ثان الرمل بمديرية أمن الإسكندرية.