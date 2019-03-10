التحريات: المتهم بقتل أطفاله الثلاثة "غرقهم في برميل مياه.. ورماهم الرشاح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

أفاد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، أن التحريات الأولية بشأن واقعة مقتل 3 أطفال على يد والديهم، كشفت أن المتهم وزوجتيه قاما بوضع الأطفال - الذين تبلغ أعمارهم عامين وثلاثة أعوام، وأخر حديث الولادة- داخل برميل مياه لقتلهم غرقًا.

وأضاف المصدر، أن التحريات كشفت أن المتهم بمساعدة زوجتيه ظلوا يضغطون على الأطفال في المياه، حتى تأكدوا أنهم فارقوا الحياة، ثم قام الأب باستخراج جثثهم من البرميل ووضعهم داخل أكياس بلاستيكية وألقى بهم داخل رشاح بدائرة قسم شرطة المرج.

وأشار المصدر إلى التحريات رجحت أن الدافع وراء ارتكاب الواقعة هو وقوع خلافات عائلية بين الأب وزوجتيه دفعته إلى التخلص من الضحايا.

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وألقت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة، القبض على عاطل وزوجتيه لاتهامهم بقتل أطفالهم الثلاثة، بسبب خلافات عائلية حدثت بينهم.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغًا، مفاداها اتهام ربة منزل لزوجها بقتل أطفالها الـ 3 بسبب نشوب خلافات عائلية حادة بينهم.

وبالفحص وإجراء التحريات تبين صحة البلاغ المُقدم، وبعد إعداد الأكمنة تم ضبط المتهم الذي اعترف بارتكاب الجريمة بالاشتراك مع زوجتيه.