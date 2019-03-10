نتنياهو : بحسب قانون الدولة القومية إسرائيل دولة اليهود

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، اليوم الأحد، بأن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها، في إشارة إلى عرب إسرائيل.

وفي تعليق على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" ، أكد نتنياهو أن لجميع مواطني إسرائيل، ومن بينهم العرب، حقوقا متساوية ، لكنه أشار إلى قانون تم إقراره العام الماضي وأثار جدلا حادا حيث أعلن أن إسرائيل دولة اليهود ، حسبما نقلت صحيفة الجارديان البريطانية على موقعها الإلكتروني.



وكتب نتنياهو ، ردا على تعليق من ممثلة إسرائيلية مشهورة طالبت بالمساواة بين

العرب واليهود فى إسرائيل وتدعى روتم سيلا ، قائلا " تعديل هام : عزيزتي روتم .. إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها ، بحسب قانون الدولة القومية الذي أقررناه ، إسرائيل دولة اليهود .. اليهود فحسب".



وأضاف "كما كتبتِ ليست هناك مشكلة مع مواطني إسرائيل العرب، فلهم حقوق مساوية لحقوقنا جميعا، وحكومة الليكود استثمرت في القطاع العربي أكثر من أي حكومة أخرى"، في إشارة إلى حكومته اليمينية.

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وبالرغم من أن تصريحاته أثارت موجة من الجدل في إسرائيل، تحدث نتنياهو عن الموضوع مجددا بعد ساعات في بداية اجتماع حكومته الأسبوعي اليوم حيث وصف إسرائيل بأنها دولة ديمقراطية يهودية تتساوى فيها الحقوق لكنها ليست دولة لجميع مواطنيها بل دولة اليهود فحسب.



ويتهم نتنياهو بشيطنة عرب إسرائيل الذين يمثلون حوالي 17% من سكانها، محاولة منه لزيادة مشاركة المنتمين للجناح اليميني في الانتخابات العامة المقررة في 9 أبريل المقبل، إذ يحذر باستمرار من أن خصومه سيحصلون على دعم الأحزاب العربية وسيقدمون تنازلات كبيرة لصالح الفلسطينيين.



يذكر أن عرب إسرائيل هم الفلسطينيون الذين بقوا في أرضهم عقب قيام إسرائيل عام 1948 وهم داعمون للقضية الفلسطينية بشكل كبير.