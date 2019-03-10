اعتقال داعشية تعمل في الدعم اللوجيستي بمحافظة صلاح الدين

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الأحد، اعتقال امرأة تعمل في الدعم اللوجستي لتنظيم "داعش" الإرهابي، حيث تقوم بجمع المعلومات وتقديمها لعناصر التنظيم بمحافظة صلاح الدين في وسط العراق.
قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن "قوة من جهاز الأمن الوطني في محافظة صلاح الدين، وبناء على معلومات استخبارية، تمكنت من إلقاء القبض على امرأة داعشية تعمل
وذكر المكتب الإعلامي للجهاز، في بيان أوردته
وأضاف أن "المرأة حاولت الدخول إلى منطقة الإسحاقي بوسط صلاح الدين هربا من ملاحقة القوات الأمنية التي تمكنت من إلقاء القبض عليها أثناء محاولتها الهرب"، مشيرا إلى أن "القوة سلمتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".
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