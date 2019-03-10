اليمن توجه بالاستعداد لمعركة الحسم واستكمال تحرير باقي الأراضي

وجه وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي جميع وحدات الجيش اليمني برفع الجاهزية القتالية استعدادا لما أسماها "معركة الحسم واستكمال تحرير باقي أراضي الوطن من الميليشيات الحوثية".

وذكرت قناة العربية الإخبارية أنه خلال اجتماع عقده وزير الدفاع اليمني مع عدد من قيادات الجيش اليمني ، قال الوزير إن ميليشيا الحوثي ترفض

السلام وأن خيار الحسم هو الحل الوحيد مع هذه الميليشيا الانقلابية.



وأضاف أن اليمن يمر بمرحلة صعبة يتوجب فيها التكاتف والاصطفاف لمواجهة العدو ، مطالبا الجميع بالتحلي بالمسؤولية اللازمة لإنجاز المهام الموكلة إليهم.