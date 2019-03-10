مصرع 7 من الحوثيين في كمين نفذه الجيش اليمنى في البقع بصعدة

لقي سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي مصرعهم، اليوم الأحد، في كمين نفذته قوات الجيش اليمنى في جبهة البقع شرقي محافظة صعدة.

ونقل الموقع الرسمى للجيش اليمنى "سبتمبر

نت" عن قائد اللواء( 126 مهام إقتحامات) ، قوله إن أبطال الجيش نصبوا كمينا لعناصر من المليشيا حاولوا التسلل،باتجاه موقع "البتيرا" الذي حرره الجيش قبل أيام ، ما أسفر عن مصرع سبعة من عناصر المليشيا واصابة آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار ولحقتهم قوات الجيش، وتمكنت من السيطرة على عدد من التباب المجاورة.