القوات الإسرائيلية تعتقل حمارين

صادرت قوات الأمن الإسرائيلية ، ظهر اليوم الأحد، حمارين قرب منطقة الأغوار الذي تسيطر عليها، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية. وأوضحت الوكالة أن العملية شاركت فيها قوات عسكرية ووحدات من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية. عسكرية ووحدات من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية. Advertisements وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس شمال شرق الضفة الفلسطينية، معتز بشارات، لـ"معا"، إن "قوات الاحتلال" صادرت الحمارين في منطقة عين الحلوة بالقرب من مفرق المالح، وهما يعودان للمواطن عادل عليان زامل دراغمة. وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الطرف الإسرائيلي يتهم الحمارين بأنهما دخلا الى منطقة خاصة بالمستوطنين.

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