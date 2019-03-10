القوات الإسرائيلية تعتقل حمارين

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صادرت قوات الأمن الإسرائيلية ، ظهر اليوم الأحد، حمارين قرب منطقة الأغوار الذي تسيطر عليها، حسبما أفادت وكالة "معا" الفلسطينية.
وأوضحت الوكالة أن العملية شاركت فيها قواتعسكرية ووحدات من الشرطة وجمعية مكافحة البيئة الإسرائيلية.
وقال مسؤول ملف الاستيطان في محافظة طوباس شمال شرق الضفة الفلسطينية، معتز
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن الطرف الإسرائيلي يتهم الحمارين بأنهما دخلا الى منطقة خاصة بالمستوطنين.
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