مسئول إندونيسي يطالب بوقف طائرات "بوينج 737 ماكس"

طالب المسؤول في ديوان المظالم الإندونيسي ألفين لي، اليوم الأحد، الحكومة بإيقاف عمل كل طائرات الركاب من طراز "بوينج 737 ماكس 8"، عقب تحطم طائرة إثيوبية صباح اليوم من ذات الطراز والذي يتبع سقوط طائرة من نفس الطراز تابعة للخطوط الإندونيسية قبل 5 شهور فقط.



ونوه ألفين، عضو البرلمان الإندونيسي السابق، بأن وزارة النقل الإندونيسية ينبغي أن تولي اهتماما لحادث سقوط الطائرة الإثيوبية، الذي أودى بحياة 157 شخصا؛ لأن الطائرة المنكوبة من نفس طراز الطائرة

التي سقطت في إندونيسيا في آخر أكتوبر الماضي وأسفر عن مقتل 189 شخصا.



وقال ألفين لصحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية إن "الحكومة ينبغي أن تكون مستعدة لإيقاف تشغيل كل طائرات بوينج 737 ماكس 8 التي مازالت تعمل في إندونيسيا من أجل الحيال دون المزيد من الحوادث".

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ولفتت الصحيفة إلى أن خطوط "جارودا" الإندونيسية لديها طائرة واحدة من ذلك الطراز وتنتظر 49 طائرة من

الطراز نفسه، بينما تمتلك خطوط "ليون أير" الإندونيسية، وهي المالكة للطائرة التي سقطت في أكتوبر الماضي، 13 طائرة من هذا الطراز، وتنتظر 187 طائرة من هذا الطراز لتنضم إلى أسطولها.



وأشارت الصحيفة إلى أنه حسب موقع شركة "بوينج" الأمريكية لتصنيع الطائرات، فإنها تلقت 5111 طلبا بشراء طائرة بوينج 737 حتى 31 يناير الماضي، فيما قامت الشركة بتسليم 350 طائرة من تلك الطلبات.



ونقلت الصحيفة عن موقع "فلايت جلوبال"، لمتابعة أخبار الطائرات والخطوط الجوية حول العالم، أن شركة بوينج قامت بتأجيل تسليم طلبات 49 طائرة من هذه الفئة كان من المفترض تسليمها خلال العام الجاري حتى 2020.

