تأثر الخدمات العامة في فنزويلا مع استمرار انقطاع الكهرباء لليوم الرابع

أثر استمرار انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، لليوم الرابع على التوالي في فنزويلا على خدمات الصحة ومنظومات الاتصالات والنقل.

وقالت منظمة أطباء من أجل الصحة، وهي منظمة غير حكومية، إن 17 مريضاً بمستشفيات في أنحاء فنزويلا توفوا بسبب انقطاع الكهرباء وعدم وجود مولدات كهربائية داخل المستشفيات أو عدم كفاءة تلك المولدات.

وعادت الكهرباء للعمل لفترة وجيزة في بعض أنحاء العاصمة كراكاس وعدد من المدن الأخرى يوم الجمعة لكنها انقطعت مجدداً بحلول منتصف نهار أمس السبت تقريباً.

وهذه هي أكبر موجة انقطاع للكهرباء في فنزويلا منذ عقود. وانقطعت الكهرباء في كراكاس و17 ولاية أخرى لمدة ست ساعات في عام 2013. وفي عام 2018، حسبما قال مسؤولون حكوميون، انقطعت الكهرباء لمدة عشر ساعات في ثماني ولايات.

وألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مسؤولية انقطاع الكهرباء على الولايات المتحدة، قائلاً إنها نفذت واقعة "تخريب" في سد "جوري" الذي يعمل بالطاقة الكهرومائية. لكن الخبراء قالوا إن ما يحدث هو نتيجة لتراجع الاستثمار على مدى سنوات.

وزاد انقطاع الكهرباء، الذي بدأ بعد ظهر يوم الخميس، من الشعور بالإحباط بين مواطني فنزويلا الذين يعانون بالفعل من نقص الغذاء والدواء.

ويواجه حكم مادورو تهديداً من زعيم المعارضة خوان جوايدو رئيس البرلمان الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتاً. واعترفت عشرات الدول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والمانيا وإسبانيا وكندا بجوايدو رئيساً لفنزويلا.