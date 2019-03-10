كودلو: ترامب سيطلب 8.6 مليارات دولار لبناء الجدار مع المكسيك

أفاد لاري كودلو المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأحد، أن الأخير سيطلب تخصيص 8.6 مليارات دولار في موازنة 2020 لتمويل الجدار، الذي يريد تشييده على الحدود مع المكسيك.

ورداً على أسئلة قناة فوكس نيوز بشأن المعارضة المتوقعة للكونجرس لتخصيص هذا المبلغ للجدار، قال كودلو "أعتقد أن ذلك سيحدث".

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن ترامب يريد في موازنته للعام 2020، التي ستكشف الاثنين، تحويل خمسة مليارات دولار من موازنة وزارة الأمن الداخلي و3.6 مليارات دولار من موازنة وزارة الدفاع، لتخصيصها لمشروع الجدار الذي يهدف منه ترامب لمنع الهجرة.

ويتوقع أن تدور مفاوضات حامية بشأن هذه المبالغ بين الإدارة الأميركية والبرلمانيين.

وستضاف تلك المبالغ إلى التمويل العاجل بقيمة 6.5 مليارات دولار المقرر وفق حال "الطوارئ الوطنية" التي أعلنها ترامب في 15 فبراير، وهو اجراء يمكنه من الالتفاف على الكونجرس للإفراج عن التمويل.

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وفي آخر مرة طلب فيها ترامب من البرلمانيين الموافقة على تمويل جداره الحدودي، انتهى الصراع بين الجانبين بإغلاق جزئي للمصالح الحكومية استمر 35 يوماً.

ولذلك سعى إلى الالتفاف على ارادة النواب بإعلان حالة الطوارئ الوطنية، لكن الكونجرس يستعد لتبني قرار بإلغاء هذا التمويل الطارئ.

ورأى المستشار أن ترامب "سيحافظ على (مشروع) الجدار، وسيحافظ على أمن الحدود." مؤكداً "أن ذلك أمر أساسي".

من جهة أخرى، أبدى المستشار الرئيسي للإدارة الأميركية في المجال الاقتصادي، تفاؤله بشأن النمو الأميركي، الذي قال إنه سيفوق 3 بالمئة "في 2019 وما بعدها"، مشيراً، إلى ان موازنة 2020 تنص على خفض النفقات العامة بنسبة 5 في المئة.