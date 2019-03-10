كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "داعشيات".. بعد خروجهم من سوريا: نريد الذهاب إلى تركيا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، الأحد، شريط فيديو لنساء "داعشيات" بعد خروجهن من قرية الباغوز التي تعد آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا.

وقال الحزب، في تغريدة على تويتر، إن الفيديو يرصد مجموعة من النساء الداعشيات بعد استسلامهن لقوات سوريا الديمقراطية، التي تسعى لتحرير الباغوز من داعش.

وعلى مدى أسابيع تدفق آلاف الأشخاص، كثير منهم من زوجات وأطفال مقاتلي التنظيم، من قرية الباغوز، مما دفع قوات سوريا الديمقراطية لتأخير الهجوم.

واستسلم أيضا مئات من مقاتلي التنظيم، لكن قوات سوريا الديمقراطية تعتقد أن المقاتلين الأجانب الأكثر تشددا لا يزالون في الداخل، لذلك تستعد لشن الهجوم النهائي.

