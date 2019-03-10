بالفيديو.. بوتفليقة يظهر في مقدمة السيارة للموكب الرئاسي بعد وصوله الجزائر

بوتفليقة،

وكانت قد هبطت منذ قليل طائرة تقل بوتفليقة، في مطار بوفاريك العسكري جنوب غربي العاصمة الجزائر.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، نادرا ما يظهر في السنوات الأخيرة على العلن، وذلك منذ أن أُصيب بجلطة دماغية في عام 2013.

وقد دفع إعلانه الترشح مؤخرا لولاية خامسة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، دفع عشرات الآلاف من الجزائريين للخروج إلى الشوارع والتظاهر احتجاجا على ذلك.

وامتنعت السلطات الجزائرية عن التعليق على صحة بوتفليقة، ورفضت إدارة مستشفى جامعة جنيف، حيث يتلقى العلاج، التعليق أيضا.