كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تهديد "نتنياهو" لحماس.. مسؤول أمريكي يزور "أنفاق" غزة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زار عضو الكونغرس الأمريكي، ليندسي غراهام، "أنفاق" حركة حماس في قطاع غزة.

واصطحب السفير الأمريكي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، الجنرال هرتسي هاليفي، عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، ليندسي غراهام، إلى أنفاق غزة.

ونشر المحلل السياسي والمذيع الإسرائيلي، شمعون آران، تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم، الأحد، أن قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، الجنرال هاليفي، اصطحب العضو الأمريكي غراهام والسفير الأمريكي فريدمان، في جولة مهمة، عصر اليوم، الأحد، إلى المنطقة المحيطة بقطاع غزة، خاصة منطقة "الأنفاق" الواقعة بين القطاع وإسرائيل.

وتزامنت زيارة غراهام إلى قطاع غزة مع تصريحات رئيس الوزراء وزير الدفاع الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو،حول تحميل حركة حماس، كامل المسئولية عما يخرج من قطاع غزة.

وأشار نتنياهو إلى البالونات الحارقة التي يجري إطلاقها من القطاع صوب إسرائيل.

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وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية:

شهدنا في الأيام الأخيرة استفزازات من قطاع غزة، من عناصر مارقة قامت بها، ولكن هذا لا يعفي حماس من تحمل المسؤولية عن تلك الاستفزازات.

وأضاف رئيس الوزراء:

حماس تتحمل المسؤولية عن كل ما يخرج من قطاع غزة، ونحن نرد على ذلك، كما يستوجب من خلال غارات تشنها طائرات سلاح الجو على أهداف تابعة لحماس.

وأوضح نتنياهو أنه سيلتقي غراهام، غدا الاثنين، لبحث دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل ببسط السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان.