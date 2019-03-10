كأس”الكاف”..الرجاء يواصل سلسلة نتائجه”المتواضعة” بتعادل سلبي أمام حسنية أكادير

اكتفى فريق الرجاء الرياض ، مساء اليوم الأحد، بنتيجة التعادل السلبي أمام حسنية أكادير، في مواجهة الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي أقيمت بملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

ورفع فريق حسنية أكادير رصيده من النقاط إلى5 نقاط مناصفة مع أوتوهو الكونغولي ، في حين أصبح فريق الرجاء الرياضي متحصلاً على أربع نقاط في التربة الأخيرة بالمجموعة الأولى.

وواصل رجال المدرب باتريس كارتيرون نتائجهم المتواضعة بكأس “الكنفدرالية” الإفريقية، بعد حصدهم للتعادل الرابع بدور المجموعات، حيث غاب التركيز عن اللاعبين في محاولاتهم الأخيرة لهز شباك عبد الرحيم الحواصلي.

هذا وسجل اللقاء حضوراً بارزاً من طرف أنصار الفريقين، سواء تعلق الأمر بجماهير حسنية أو الرجاويين، الذين لازالوا متشبثين بإمكانية عبور فريقهم إلى الدور المقبل من المسابقة، رغم كبوة دور المجموعات، حيث لم يحقق رفاق الياجور أي فوز، لحدود خامس جولة، في انتظار اللقاء الأخير بدور المجموعات الحاسم في هوية المتأهلين.