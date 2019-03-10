كأس “الكاف”..التعادل يحسم الشوط الأول من مباراة الرجاء وحسنية أكادير

تعادل فريق الرجاء الرياضي، قبل قليل، أمام ضيفه حسنية أكادير بدور أهداف، بالشوط الأول من مباراة الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس الكفندرالية الإفريقية لكرة القدم، والتي تجمع الطرفين على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله.

وانطلقت المباراة بحذر كبير من طرف اللاعبين، إلا أن الدقائق الأخيرة من الـ 45 دقيقة الأولى، سجلت تقدماً رجاويا من طرف كل من محسن الياجور، وعبد الإله الحافيظي، إلا أن يقضة الحارس عبد الرحمان الحواصلي، حافظت على نظافة شباكه، أمام بطل النسخة الأخيرة للبطولة القارية.

هذا وسجل اللقاء حضوراً بارزاً من طرف أنصار الفريقين، سواء تعلق الأمر بجماهير حسنية أو الرجاويين، الذين لازالوا متشبثين بإمكانية عبور فريقهم إلى الدور المقبل من المسابقة، رغم كبوة دور المجموعات، حيث لم يحقق رفاق الياجور أي فوز، لحدود خامس جولة.