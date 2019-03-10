تشيلسي يقع بفخ التعادل أمام وولفرهامبتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعادل فريق تشيلسي في مباراته البيتية أمام وولفرهامبتون بنتيجة هدف لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدف تشيلسي اللاعب إيدين هازارد، وفي المقابل سجل هدف وولفرهامبتون اللاعب راؤول خيمينيز.

وبهذا التعادل رفع تشيلسي رصيده من النقاط إلى 57 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد وولفرهامبتون 44 نقطة وهو يحتل المركز السابع.

مجريات المباراة:

إيقاع اللقاء كان بطيئا في الشوط الأول، لا سيما في أول ربع ساعة، حيث سيطر تشيلسي كثيرا على الكرة لكن دون فاعلية تذكر.

وأراد وولفرهامبتون الاعتماد على المرتدات لكنه بالكاد حصل على فرصة للبدء بهجمة، ومرت الدقائق بطيئة حتى الدقيقة 19، عندما ضيق حارس وولفرهامبتون روي باتريسيو الزاوية على هيغوين الذي لحق بتمريرة من كانت لتذهب محاولته إلى ركنية لم تثمر.

وحتى منتصف الشوط الأول، كان تشيلسي قد أكمل 70 تمريرة في الثالث الأخير من الملعب مقابل 6 فقط لضيفه، وأهدر هيغوين فرصة التقدم على تشيلسي في الدقيقة 26، عندما قابل عرضية من بيدرو برأسه بجانب المرمى.

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وطالب جمهور الـ"بلوز" بركلة جزاء في الدقيقة 28، بحجة لمس الكرة لذراع خيمينيز داخل المنطقة، لكن الحكم لم يحتسب شيئا، وبقيت سيطرة تشيلسي حاضرة لكن دون وجود فرص حقيقية، خصوصا وأن لاعبي وولفرهامبتون كانوا ينقضون بشكل سريع على حامل الكرة، خصوصا الجناح الأيمن بيدرو.

وظلت الأمور على حالها مع بداية الشوط الثاني، وقام تشيلسي بتبديل مبكر بإخراج "التائه" كوفاسيتش وإشراك روبن لوفتوس-تشيك.

لكن وولفرهامبتون افتتح التسجيل في الدقيقة 56، عندما اقتنص غوتا الكرة من أمام روديجير ليمررها إلى خيمينيز الذي تقدم نحو المرمى وسدد كرة رغم مضايقة أزبيليكويتا الذي ارتدت منه الكرة فوق الحارس كيبا أريزابالاجا إلى داخل المرمى.

وكاد هيغوين يحرز هدف التعادل بتشيلسي في الدقيقة 58، عندما سدد كرة أرضية من حدود منطقة الجزاء أبعدها الحارس باتريسيو الذي عاد ليبعد تسديدة من بدرو فوق العارضة في الدقيقة 60، أجرى بعدها تشيلسي تبديله الثاني، بإشراك كالوم هودسون أودوي مكان بيدرو.

ومن ركلة ركنية مرت أمام باب المرمى، فشل هيغوين في متابعة الكرة بالشباك من مسافة قصيرة.

وتسرع تشيلسي مجددا في إجراء التبديلات، فدخل ويليان مكان جورجينيو، لتتغير طريقة اللعب إلى 4-2-3-1، لكن الفريق الأزرق اصطدم بتنظيم دفاعي مميز لضيفه.

وبقيت السيطرة السلبية لتشيلسي حاضرة حتى الدقيقة 88، عندما جرب ويليان حظه بتسديدة من بعيد تألق باتريسيو في إنقاذها، لكن الحارس البرتغالي فشل في التصدي لتسديدة مشابهة لهازارد، لتستقر الكرة على يمينه في الوقت بدل الضائع، وينتهي اللقاء بالتعادل.