ليفربول يُسقط بيرنلي برباعية مقابل هدفين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ألحق فريق ليفربول الخسارة بضيفه بيرنلي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية ليفربول كل من اللاعبين روبرتو فيرمينو (هدفان) وساديو ماني (هدفان)، وفي المقابل أحرز هدفي بيرنلي اللاعبين أشلي ويستوود ويوهان بيرغ جودموندسون.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 73 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 30 نقطة وهو يحتل المركز السابع عشر.

مجريات المباراة:

ما إن حلت الدقيقة السادسة، حتى افتتح الفريق الضيف التسجيل بعد ركلة ركنية نفذها ويستوود مرت من فوق الجميع وتهادت في الزاوية العليا البعيدة للمرمى، وهو هدف اعترض عليه لاعبو ليفربول بعد تعرض الحارس البرازيلي أليسون بيكر للاحتكاك داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ومرر صلاح كرة مميزة إلى فيرمينو الذي سدد نحو المرمى لكن تاركوفسكي وقف أمامه لتتحول كرته إلى ركنية لم تثمر في الدقيقة 14.

وعوض المهاجم البرازيلي إهداره لتلك الفرصة بتسجيل بهدف التعادل في الدقيقة 19، بعدما استقبل أمام المرمى كرة أرضية من الناحية اليمنى من صلاح، ليودعها في الشباك دون مضايقة.

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وبعد 10 دقائق من هدف التعادل، تقدم ليفربول عن طريق ماني الذي استغل كرة مقطوعة من أمام صلاح ليسددها بيمناه مقوسة لم يحرك لها الحارس تيم هيتون ساكنا، وكاد صلاح أن يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 31 لكن كرته مرت بجانب القائم الأيمن، ومرت ركلة حرة لليفربول نفذها أرنولد بعيدا عن المرمى في الدقيقة 38.

وحاول صلاح إنهاء صيامه عن التسجيل في الدقيقة 51، لكن كرته ابتعدت عن الزاوية العليا اليسرى لمرمى بيرنلي، وبقيت سيطرة ليفربول موجودة على الأحداث رغم ممارسة لاعبي بيرنلي للضغط العالي في ملعب الخصم.

وسجل فيرمينو هدفه الثاني في اللقاء بالدقيقة 67، عندما انفرد صلاح بالمرمى إثر إبعاد خاطئ للكرة من بيرنلي ليتقدم نحو الحارس لكن المدافع تايلور لحق به وقطع الكرة من أمامه لتصل للمهاجم البرازيلي الذي أكملها بهدوء في المرمى.

ودخل جوردان هندرسون، إلى تشكيلة ليفربول بدلا من فينالدوم، وسدد ماني كرة اصطدمت بمرفق المدافع تايلور داخل منطقة الجزاء لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب في الدقيقة 75، وخرج لالانا بعد ذلك من الملعب وشارك مكانه نابي كيتا، وفي المقابل دخل مهاجم ليفربول السابق بيتر كرواتش إلى تشكيلة بيرنلي بدلا من وود.

وأهدر ليفربول فرصتين في الدقائق الـ 10 الأخيرة، فتابع ماني كرة عرضية منخفضة من أرنولد في العارضة بالدقيقة 83، ثم أنقذ هيتون محاول جديدة من صلاح في الدقيقة 88.

وتمكن بيرنلي من تقليص الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعد هجمة أحدثت دربكة أمام مرمى ليفربول وصلت من خلالها الكرة إلى البديل يوهان جودموندسون الذي سدد في الشباك.

لكن سرعان ما تمكن ماني من تسجيل هدفه الثاني في المباراة بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع إثر انفراده بالمرمى ومراوغته هيتون قبل وضع الكرة في المرمى.