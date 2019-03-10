انت الان تتابع تفاصيل خبر السودان.. سجن ابنة الصادق المهدي والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 08:43 مساءً - قضت محكمة طوارئ سودانية، اليوم الأحد، بسجن مريم الصادق المهدي ابنة زعيم حزب الأمة المعارض ونائبته، أسبوعاً، وفق ما أعلن مسؤولون حزبيون.

وحسب وكالة "رويترز"، قال المسؤولون: إن "المهدي واحدة من بين 19 من أعضاء الحزب أصدرت المحكمة أحكاماً بحقهم مع تغريمهم ألفي جنيه سوداني (42 دولاراً)، لمشاركتهم في احتجاجات تدعو الرئيس عمر البشير إلى التنحي".

وقالت نون كشكوش، المحامية وعضوة هيئة الدفاع عن المتظاهرين أمام محاكم الطوارئ، لوكالة "الأناضول" التركية": إن "قاضي محكمة طوارئ الأوسط بمدينة أم درمان أصدر أمراً فورياً بالسجن لمدة أسبوع والغرامة، لكنها رفضت دفعها".

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واعتُقلت مريم ضمن العشرات من المحتجين من أمام دار حزب الأمة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة، التي تشهد- إلى جانب ولايات أخرى- مظاهرات ضد النظام السوداني.

وأعلن الرئيس السوداني، في شهر فبراير، حالة الطوارئ، التي أفرزت سلسلة إجراءات من بينها إنشاء محاكم طوارئ في أنحاء البلاد، مثل تلك المحكمة الموجودة في الخرطوم والتي أدانت النساء التسع.

ومنذ 19 ديسمبر الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلاً، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، إن العدد بلغ 51.