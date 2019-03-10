انت الان تتابع تفاصيل خبر الشيخ تميم يجدد موقف قطر الداعم لاستقرار ليبيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأحد 10 مارس 2019 08:43 مساءً - جدد أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تأكيده موقف بلاده الثابت والداعم لوحدة ليبيا واستقرارها، التي تعيش أزمة منذ 2011.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ تميم، اليوم الأحد، مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، فايز السراج، في العاصمة القطرية الدوحة.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن اللقاء تناول "العلاقات الثنائية، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، وخصوصاً تطورات الأحداث الأخيرة والتحديات التي تواجهها دولة ليبيا الشقيقة، وجهود المجتمع الدولي في الحفاظ على وحدتها وأمنها".

ويتنازع على السلطة في ليبيا حالياً طرفان أساسيان، هما حكومة الوفاق الوطني بقيادة السراج، والثاني الحكومة الموازية العاملة في شرق ليبيا التي يدعمها مجلس النواب في مدينة طبرق و"الجيش الوطني الليبي" بقيادة اللواء المتقاعد خليفة حفتر.