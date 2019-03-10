الرئاسة الجزائرية تعلن عودة بوتفليقة إلى البلاد قادما من جنيف بعد إجرائه فحوصا طبية

الخليج 365/ بغدادأكدت الرئاسة الجزائرية، مساء اليوم الأحد، أن رئيس البلاد، عبد العزيز بوتفليقة، عاد إلى الجزائر قادما من جنيف السويسرية التي أجرى فيها "فحوصا طبية".

ونقلت "وكالة الأنباء الجزائرية" الرسمية عن الرئاسة قولها في بيان إن بوتفليقة عاد إلى "أرض الوطن ظهيرة اليوم الأحد بعد زيارة خاصة إلى جنيف" حيث أجرى "فحوصات طبية دورية".

وسبق أن حطت طائرة الرئيس الجزائري، الأحد، في مطار بوفاريك العسكري وسط البلاد، وسط انتشار أمني مكثف بمنطقة القصر الرئاسي في زرالدة.



وأفادت مصادر عدة في الفترة الماضية بورود أنباء متضاربة حول صحة بوتفليقة، حيث زعم بعضها أنه كان في حالة حرجة، لكن إدارة المستشفى الذي رقد فيه الرئيس الجزائري نفت هذه التقارير، فيما تصر السلطات الجزائرية على أنه غادر البلاد لإجراء فحوصات طبية دورية فقط.

وعاد بوتفليقة إلى الجزائر في الوقت الذي تشهد فيه البلاد على مدار الأسابيع الأخيرة احتجاجات حاشدة ترفض ترشح الرئيس، البالغ 82 عاما من عمره، لولاية رئاسية خامسة لا سيما أنه يعاني من مشاكل صحية ملموسة، وذلك قبيل انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها يوم 18 نيسان المقبل.

وأمس السبت أكدت وزارة الداخلية الجزائرية أن التحضيرات متواصلة لإجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد بموعدها على الرغم من دعوات المعارضة إلى تأجيلها واستمرار الاحتجاجات.

وسبق أن دعت مجموعة واسعة من قوى المعارضة، في 7 اذار، إلى تأجيل انتخابات الرئاسة المقررة وسط استمرار المظاهرات حاشدة في البلاد، مشددة على ضرورة إقرار مرحلة انتقالية.

