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الان تتابع جوايدو يعتزم إعلان حالة الطوارئ بسبب انقطاع الكهرباء في فنزويلا والان مع التفاصيل
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في تفاعل منه مع الحالة
الخليج 365-متابعات
يعتزم خوان جوايدو، رئيس البرلمان الفنزويلي الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد، إعلان حالة الطوارئ بسبب استمرار انقطاع الكهرباء في البلاد منذ أيام.
وطالب جوايدو اليوم الأحد، البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة، بالنظر
في جلسة خاصة غدا الاثنين في مسألة فرض هذه الحالة.
يشار إلى انقطاع التيار الكهربائي في قطاعات في فنزويلا منذ مساء الخميس الماضي، وقد تباطأت عملية إعادة التيار مرة أخرى وتأخرت مرارا.
من جانبها، عزت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو انقطاع الكهرباء
إلى هجوم إلكتروني شنته الولايات المتحدة، فيما تتهم المعارضة
الفنزويلية الحكومة بغياب الصيانة والفساد وسوء الإدارة.
ودعا جوايدو القوات المسلحة مجددا إلى الانضمام إلى جانب الحكومة
المضادة في الصراع المستمر منذ أسابيع على السلطة في البلاد.
ويقف الجيش حتى ذلك الوقت إلى جانب مادورو، وعلى الرغم من أن العديد من الدول اعترفت بجوايدو رئيسا انتقاليا للبلاد وعلى الرغم من أن البلاد
تشهد حالة كبيرة من السخط، إلا ان جوايدو لم يتمكن حتى الآن من اكتساب موقف قوي في السلطة.
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