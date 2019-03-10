الان تتابع “العربية”: الأمن الجزائري يحتجز مراسلنا أمام مطار بوفاريك العسكري ويصادر معداته والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلنت حسابات بعض القنوات التلفزيوينة أن أجهزة الأمن الجزائرية ألقت القبض على مراسليها وصادرت معداتهم، عند تغطيتهم لحظة هبوط طائرة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى مطار بوفاريك العسكري.
وقالت قناة العربية على حسابها على “تويتر”: “الأمن الجزائري يحتجز مراسل العربية أمام مطار بوفاريك العسكري ويصادر معداته.. مراسل العربية كان يغطي وصول طائرة بوتفليقة إلى مطار بوفاريك قبل توقيفه “.
وأضافت قناة الحدث: ” الأمن يوقف مراسل الحدث أمام مطار بوفاريك العسكري”.
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