شاهد.. لحظة خروج بوتفليقة من مشفي جنيف

تداولت مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للحظة خروج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من مستشفى جنيف في سويسرا.

وأقلعت الطائرة الرئاسية من مطار جنيف، اليوم الأحد، الطائرة الرئاسية من المطار الدولي في جينيف قادمة إلى الجزائر منذ قليل.

ويعود رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بعد الإنتهاء من الفحوصات الطبية الروتينية منذ 24 فبراير الماضي.

وحطت الطائرة الرئاسية بالمطار صبيحة اليوم الأحد قادمة من مطار الجزائر.