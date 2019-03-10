عاجل.. عودة بوتفليقة للجزائر عقب بيان الجيش

أعلنت وكالة أنباء سبوتنيك، عن وصول طائرة الرئيس الجزائري "عبد العزيز بوتفليقة" لمطار بوفاريك العسكري وسط البلاد، وذلك بعد بيان للجيش الجزائري على لسان نائب وزير الدفاع ورئيس الأركان الفريق "أحمد قايد صالح"، حيث أعلن أن هناك رابطة قوية نابضة بالحياة بين الشعب والجيش"، وذلك بحسب ما نقل تلفزيون "النهار" الجزائري.

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