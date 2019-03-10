وفاة 32 شخصًا في تحطم طائرة إثيوبية بينهم يمني الجنسية

أكد المدير التنفيذي للشركة، تيوولد جيبري مريام، في مؤتمر صحفي عقده اليوم فيما يتعلق بتحطم طائرة، إنها أودت بحياة 32 كينيا، و18 كنديا و9 إثيوبيين و8 إيطاليين و8 صينيين و8 أمريكيين و7 بريطانيين و7 فرنسيين و6 مصريين و5 هولنديين و4 هنود و4 سلوفاكيين و3 أستراليين و3 سويديين و3 روس ومغربيين اثنين وإسبانيين اثنين وبولنديين اثنين وإسرائيليين اثنين.

وذكر مريام انه قتل شخص واحد من كل من بلجيكا وإندونيسيا والصومال والنرويج وصربيا وإيرلندا وتوغو وموزامبيق ورواندا والسودان وأوغندا واليمن.

وأوضح المسؤول أن 4 من ركاب الطائرة كانوا يحملون وثائق الأمم المتحدة وعملية تحديد جنسياتهم لا تزال جارية.

وتحطمت طائرة إثيوبية، في وقت سابق، اليوم الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.