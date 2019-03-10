قيادة الإمارات تعزي رئيسة إثيوبيا في ضحايا الطائرة

بعثت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الأحد، برقيات عزاء ومواساة إلى رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، سهلى ورق زودي، في ضحايا طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية.

البرقيات بعثها رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس البلاد، رئيس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ، محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ، محمد بن زايد آل نهيان.

وعبرت قيادة الإمارات في برقياتها عن خالص العزاء وصادق المواساة بهذا الحادث الأليم.

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ولقي 157 شخصا مصرعهم، اليوم الأحد، جراء تحطم الطائرة التي كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.

وذكر بيان للخطوط الجوية الإثيوبية، أن" الطائرة B-737-800MAX مع رقم تسجيل ET- AVJ أقلعت الساعة 08: 38 بالتوقيت المحلي من مطار بولي الدولي في أديس أبابا وفُقد الاتصال بها الساعة 08: 44".

وبحسب المصدر نفسه، فإن مواطنين من 33 دولة كانوا على متن الطائرة المنكوبة، دون ذكر أسماء هذه البلدان.