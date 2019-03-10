شكرا لقرائتكم خبر عن قبائل حجور تقطع إمدادات الحوثي.. والمقدشي يؤكد قرب الحسم العسكري والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (عدن)

شدد وزير الدفاع اليمني الفريق محمد المقدشي على رفع الجاهزية القتالية في جميع وحدات الجيش ببلاده، استعداداً لما سماها معركة الحسم، واستكمالاً لتحرير المناطق التي لا زالت تحت سيطرة المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال وزير الدفاع لدى ترؤسه اليوم (الأحد) اجتماعاً في محافظة مأرب بقيادة الهيئات والدوائر في وزارة الدفاع وعدد من قيادات الجيش، أن خيار الحسم العسكري هو الحل الوحيد لإستعادة السلام في اليمن، في ظل تعنت الحوثيين ورفضهم لكل المبادرات السلمية.

وقد نجح مقاتلو القبائل بمناطق حجور بمحافظة حجه، في قطع الخطوط المؤدية إلى مركز مديرية كُشر.

وأشار مصدر عسكري يمني، إلى استمرار المعارك العنيفة بين مقاتلي القبائل وميليشيا الحوثي الإرهابية، مضيفًا أن القبائل شنت هجومًا على مواقع الميليشيا، تمكنوا خلاله من قطع الخطوط المؤدية إلى مركز مديرية كشر.