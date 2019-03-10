شكرا لقرائتكم خبر عن قسد: انتهاء المهلة لاستسلام داعش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الوكالات (بيروت، حقل العمر النفطي)

قالت قوات سورية الديمقراطية «قسد»، المدعومة من الولايات المتحدة، اليوم (الأحد)، إن المهلة المحددة لاستسلام مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في آخر جيب لهم بشرق سورية انتهت، وإن القوات على خط المواجهة تلقت أوامر لبدء هجوم على الجيب.

وقد استأنفت قوات سورية الديموقراطية هجومها اليوم على الجيب الأخير لتنظيم داعش في بلدة الباغوز.

وقال المتحدث باسم القوات في محافظة دير الزور عدنان عفرين: "لم نشاهد أي تحرك لمدنيين في الداخل، لذلك استأنفت قوات سورية الديموقراطية العمليات العسكرية ضد التنظيم".