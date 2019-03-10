القائم بأعمال السفارة الأمريكية يشيد بالاستقرار السياسي والأمني في مصر

أشاد القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة توماس جولدبرجر، بالاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به مصر حاليًا والنمو الاقتصادي الذي تشهده البلاد في الفترة الأخيرة.

ولفت جولدبرجر – خلال لقائه بمحافظ المنيا اللواء قاسم حسين اليوم الأحد، أثناء زيارته للمحافظة – إلى أن الوضع الأمني المستقر بمحافظة المنيا كان له دور هام في زيادة أعداد السائحين خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن التطور الكبير الذي حدث في شبكة الطرق ساهم بشكل واضح في تحقيق تلك الزيادة.

وقال القائم بأعمال السفارة الأمريكية إن هناك تعاونا كبيرا مع محافظة المنيا من خلال عدة مجالات منها التعليمي عبر المنح والفرص التعليمية بالشراكة مع جامعة المنيا، بالإضافة إلى التعاون في المجال الصحي وريادة الأعمال والتدريب لدعم الفرص الاستثمارية بالمحافظة مما يساهم في خلق مستقبل واعد بين الطرفين.

من جانبه، أعرب محافظ المنيا عن سعادته بزيارة القائم بأعمال السفارة الأمريكية للمحافظة قائلًا: ” إنها زيارة نعتز بها لأن الولايات المتحدة هي حليف قوي ومساند للدولة المصرية وهناك تعاون مشترك وفعال في كافة المجالات”.

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واستعرض المحافظ أهم وأبرز المقومات التي تتميز بها عروس الصعيد من حيث موقعها الجغرافي المتميز وفرص الاستثمار المتاحة بالمنطقة وأهم وأبرز المشروعات القومية والتنموية والخدمية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، والخطط المستقبلية للتنمية.

وحرص المحافظ والقائم بأعمال السفارة على التجول، سيرا على الأقدام في شارع كورنيش النيل بالمنيا، حيث تفقدا سويا مقر مكتبة مصر العامة وأطلع القائم بأعمال السفارة على عدد من أنشطتها وأشاد بها كمنبر ثقافي وتعليمي في المحافظة.

ا ش ا

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