شكرا لقرائتكم شاهد بوتفليقة في مقدمة سيارة بموكبه بعد وصوله الجزائر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ظهر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في مقدمة إحدى سيارات الموكب الرئاسي بعد وصوله إلى الجزائر، حسب صور بثتها قناة النهار الجزائرية.

وحطت الطائرة الرئاسية بأرض الجزائر، اليوم الأحد وعلى متنها الرئيس بوتفليقة.

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وعقب 15 يوماً في مستشفى جنيف، عاد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للجزائر وبالتحديد بمطار بوفاريك العسكري، بعد أن غادره يوم 24 فبراير الفائت لفحوصات روتينية قصيرة المدى، حسب ما أعلنته رئاسة الجمهورية يوم 21 فبراير.

وخلال 15 يوما التي قضاها الرئيس بجنيف عرفت البلاد مسيرات ضخمة رافضة لترشحه لعهدة خامسة، رد عليها برسالة يوم إيداع ملف الترشح تعهد فيها بتنظيم انتخابات رئاسية في غضون سنة.

ومنذ إعلان وصول طائرة الرئاسة صباح اليوم لمطار جنيف، توالت التسريبات عن الإعلان عن قرارات هامة مساء اليوم أو غدا على أقصى تقدير، من بينها تغيير حكومي يطيح بالوزير الأول وعدد من الوزراء، وتحدثت نفس التسريبات عن تعيين رمطان لعمامرة حسب ما كشف عنه موقع "كل شيء عن الجزائر"، الذي أضاف أن لعمامرة سيقود حكومة لـ"فترة انتقالية".