شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوى:الجماعة الإرهابية أسست قسم "الحرب النفسية" لهدم مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال الكاتب والمفكر الإسلامى، ثروت الخرباوى:" الجماعة الإرهابية ارتكبت جرائم قتل عديدة فى حق المصريين عقب 25 يناير من أجل اتهام الدولة المصرية فى هذه الجرائم، تماماً كما فعلوا اثناء موقعة الجمل عندما وضعوا قناصة تابعين لهم على اسطح بنايات ميدان التحرير ،وأسامة ياسين ، القيادى الإخوانى اعترف بذلك على أحد القنوات ليكشف الله جريمتهم"، مشدداً على أن الجيش المصرى لا يوجه سلاحه على الشعب المصرى مطلقاً.

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وأضاف "الخرباوى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "صالة التحرير"، الذى تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر فضائية "صدى البلد"، قائلاً:"الإخوان يريدون صناعة جيش إخوانى موازى للجيش المصرى وكل هدفهم من وراء الشائعات التى تنال من سمعة الجيش المصرى ، هو إحداث وقيعة بينه وبين الشعب لتأسيس جيشهم العقائدى..ولذلك قال خيرت الشاطر أننا سنحكم مصر 500 سنة".

وكشف ثروت الخرباوى، أن جماعة الاخوان الإرهابية أسست ما يعرف بـ"قسم الحرب النفسية"، من أجل ترويج الشائعات الرامية لهدم الدولة المصرية، لفرض سيطرتهم عليها، وتابع:"هؤلاء مدربين على أعلى مستوى وهم عبارة عن لجان إلكترونية هدفها التأثير بالسلب على الروح النفسية للشعب المصرى".