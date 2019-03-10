شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على اختصاصات الجامعات التكنولوجية والدرجات العلمية التى تمنحها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، على ثلاثة مواد بمشروع قانون الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية، تحدد اختصاصات هذه الجامعات والدرجات العلمية التى تمنحها.

وجاءت هذه المواد بعد الموافقة عليها من المجلس، كالتالى:

مادة 5

تباشر الجامعات التكنولوجية كافة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها وعلى

الأخص ما يأتي:

1 ـ تقديم البرامج الدراسية والتدريبية المحدثة التي تعتمد علي جرعات متوازنة من الدراسات الأكاديمية، وإنشاء مراكز لخدمة المجتمع بالتركيز على التعلم عن طريق الأنشطةالمعملية وعلى تطوير المهارات، والقدرات الفنية العملية للخريج، مع إتقانه لغته العربية واللغات الأجنبية ووسائل التكنولوجيا والاتصال الحديثة، لضمان مواكبته للتطورات التكنولوجية المتسارعة، والعمل معى الحصول على اعتماد محلى وجولى للشهادات التى تمنحها من أجل رفع تنافسية الخريج فى الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

2 ـ نشر الوعى بأهمية التعليم الفنى والتدريب المهنى التكنولوجى ودوره فى تحقيق التنمية الشاملة، وإقامة المؤتمرات والندوات وحملات التوعية، وإصدار المجلات والمطبوعات والدوريات المتخصصة، داخل مصر وخارجها.

3 ـ إبرام البروتوكلات والاتفاقيات الخاصة بالتعليم التكنولوجى والتدريب لتحقيق الاتصال وتبادل الخبرات والتوأمة مع الجهات الداخلية والخارجية، سواء كانت بحثية أو تمويلية أو علمية، بعد الحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن، و عقد المؤتمرات والندوات والحلقات والمشاركة فيها داخل مصر وخارجها، بعد الحصول على الموافقات اللازمة فى هذا الشأن.

4 ـ الاشتراك فى عضوية المنظمات والهيئات والمؤسسات الإقليمية والدولية المهتمة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى التكنولجى، بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

مادة 6

تمنح الجامعات التكنولوجية بناء على اعتماد مجلس الجامعة، الدرجات العلمية التاليى:

1 ـ الدبلوم العالى لمهنى فى التكنولوجيا فى التخصص:

يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية بكافة تخصصاتها وأنواعها، أو شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوى العام أو ما يعادلها.

2 ـ البكالوريوس المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص:

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يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على الدبلوم العالى المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص أو ما يعادله من الشهادات الفنية.

3 ـ الماجستير المهنى فى التكنولوجيا فى التخصص:

يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهنى فى التخص أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية.

4 ـ الدكتوراة المهنية فى التكنولوجيا فى التخصص:

يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهنى فى التخصص أو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية.

ويحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى الاختبارات المؤهلة للقبول بالجامعات التكنولوجية التطبيقية ومتطلبات الدراسة لكل درجة علمية وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

كما تمنح الجامعات التكنولوجية دبلومات ودراسات متخصصة تكنولوجية لتلبية متطلبات سوق العمل فى المجتمع المحيط بكل كلية، وكذا دراسات حرة للتعليم المستمر وتغيير المسار والتدريب المهنى فى المجالات التخصصية لكليات الجامعة بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجى.

مادة 7

يتولى المجلس الأعلى للجامعات وضع الاستراتيجية ورسم السياسة العامة للتعليم التكنولوجي والعمل على توجيهها وتنسيقها في إطار الاستراتيجية العامة للدولة بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية.

جدير بالذكر أن قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، يستهدف استحداث مسار متكامل للتعليم والتدريب التكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى يحصل خريجوه على درجات جامعية في مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا، وتطبيق واستغلال التكنولوجيا لما فيها صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل.

ويعرف مشروع القانون الجامعات التكنولوجية بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضلالممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.