شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يوافق على 19 مادة فى قانون "الجامعات التكنولوجية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهي مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، خلال جلسته العامة اليوم الأحد من مناقشة 19 مادة بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية، من أصل (19) علي أن يتم أخذ الرأي النهائي علي مشروع القانون بعد حسم المادة (2) المؤجلة.

ويأتى مشروع القانون فى ضوء حرص الدولة على استحداث مسار تعليمى جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقى والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى لتلبية احتياجات سوق العمل من الفنيين والتكنولوجيين والتقنيين الذين يمتلكون معارف ومهارات فى التفكير والابتكار الفني والتكنولوجي المقترن بإمكانية استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وجاء مشروع القانون المعروض من أجل إعادة تغيير النظرة المجتمعية لخريجى التعليم الفنى ورفع مستوى الطلاب الملتحقين به خلال الفترة القادمة.

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وأوضحت الحكومة ،وفقا لتقرير لجنة التعليم، أن هذا القانون يأتى فى ضوء النظر للتعليم الفنى بصفه أحد الأركان المؤثرة فى المنظومة التعليمية لدى الدولة بالتحول إلى التعليم التكنولوجى فى ظل التطور الذى تشهده مصر بمجال الصناعة، فقد رؤى إنشاء جامعات تكنولوجية تسمح بإعداد تكنولوجيين تتوافر لديهم القدرة على الاستمرار في التعليم والتحول المرن بين التخصصات، بالإضافة إلى إمكانية الالتحاق بسوق العمل والعودة إلى الدراسة بعد تلقى التدريب والممارسة العملية المناسبة لسد الفجوة الموجودة في سوق العمل بعدد من القطاعات، والحاجة لخريجين فنيين مؤهلين في الفترة القادمة لتحقيق النهضة الاقتصادية المرجوة.