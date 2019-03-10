شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان مطالباً بحضور النواب .. الجلسة تتطلب حضور الأغلبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أعضاء البرلمان الإلتزام بالحضور فى الجلسة العامة المزمع عقدها غداً الاثنين، لأخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين، لاسيما لتطلبها أغلبية الثلثين.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد موجهاً حديثة إلى النواب، إن أغلب المجالس النيابية فى العالم، تقوم بإصدار نشرة فى نهاية الجلسة ، تتضمن أسماء النواب الذين استمروا حتى نهاية الجلسة، متابعاً :" ليس لدى حوافز لتقديمها للنواب ليجلسوا .. أنا معنديش حوافز".

وتابع عبد العال، أن نشرة البرلمان التى تصدر فى العالم، تتضمن "نوعان الأولى تحدد ساعة حضور النواب، والنشرة الأخرى فى نهاية الجلسة الغرض منها عملية التحفيز على الحضور"

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وأضاف رئيس البرلمان: "العضوية النيابية كانت بتم على أساس توكيل من النواب، حتى إنه كان هناك توكيل فى وقت سابق، يفيد بأن يوقع النائب للناخبين على بياض، بحيث إنه فى حالة عدم التزامه كنائب بشروط العضوية يتسحب منك الثقة، أما حاليا التوكيل ده اتلغي، و لابد من وجود شفافية بين النائب والناخبين ".

وحول قواعد العمل البرلمانى، أوضح رئيس مجلس النواب، قائلًا: "القاعدة العامة على فكرة بنشتغل عند الشعب، وبالتالى لازم يعرف انت روحت فين وجيت منين، والمشكلة الكبرى قولتوا لى هتبقى رئيس و هتتحمل المسئولية كلها، وأنتم مش عايزين تشيلوا معايا المسئولية".

وحسب جدول الأعمال من المتوقع أن تشهد الجلسات العامة - أخذ الرأى النهائى على 6 مشروعات قوانين وافقت عليها الجلسات السابقة، وتشمل: مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، ومشروع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعـات الصـادر برقم 49 لسنة 1972، ومشروع قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، ومشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية، ومشروع تعــديل بعــض أحكـــام القـــانـون 196 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز.