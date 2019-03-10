شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوانى بهجت صابر ينقلب على الإخوان وحلفائهم: "شوية طراطير ومرتزقة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإخوانى بهجت صابر، هجومًا عنيفًا على جماعة الإخوان الإرهابية، واصفا قياداتها وأنصارهم بالـ"الطرطير" الذين ورطوا الشباب فى أزمات كبرى.

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واستغاث "صابر" خلال كلمة بثها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمتابعيه لنشر فيديوهاته، قائلا :" أبوس على دماغكم انشروا الفيديو، وأنا لسانى زفر ولا أبطل الشتائم".

ووصف "صابر"، الإخوان وأنصارهم بالبهائم، قائلا:" احنا عايشين وسط بهائم، وقيادات الإخوان وحلفائهم شخصيات طرطير، ومنهم مرتزقة يتلقون أموالا باسم المعارضة، ومسكوا أموالا كثيرة لم يحلموا بها".