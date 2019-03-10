شكرا لقرائتكم خبر عن الإخوانى بهجت صابر ينقلب على الإخوان وحلفائهم: "شوية طراطير ومرتزقة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الإخوانى بهجت صابر، هجومًا عنيفًا على جماعة الإخوان الإرهابية، واصفا قياداتها وأنصارهم بالـ"الطرطير" الذين ورطوا الشباب فى أزمات كبرى.
واستغاث "صابر" خلال كلمة بثها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بمتابعيه لنشر فيديوهاته، قائلا :" أبوس على دماغكم انشروا الفيديو، وأنا لسانى زفر ولا أبطل الشتائم".
ووصف "صابر"، الإخوان وأنصارهم بالبهائم، قائلا:" احنا عايشين وسط بهائم، وقيادات الإخوان وحلفائهم شخصيات طرطير، ومنهم مرتزقة يتلقون أموالا باسم المعارضة، ومسكوا أموالا كثيرة لم يحلموا بها".
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