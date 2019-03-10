شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: "الجامعات التكنولوجية إنقاذ لما تبقى من التعليم الفنى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجامعات التكنولوجية، ووصفه بأنه "إنقاذ لما تبقى من التعليم الفنى وربطه بسوق العمل".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية.

وردا على سؤال لأحد النواب، عن سبب عدم التعديل على قانون تنظيم الجامعات أو قانون الجامعات الخاصة بدلا من إفراد قانون جديد للجامعات التكنولوجية، قال رئيس المجلس: "هذا المسار يتفق مع كل المسارات التى اتخذتها الدول الأخرى، يتعلق بتعليم فنى فقط، وكنا نسير فيه خلال فترة الستينات لكن للأسف لم يكتمل، ولكن أن تعلمون أن الذين أداروا السد العالى هم خريجو المدارس الفنية، وأيضا شركة الحديد والصلب وكلها كانت مبنية على خريجى المدارس الفنية".

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وتابع "عبد العال": "ماذا حصل للتعليم الفني؟..ربما تكون هذه الجامعة إنقاذا لما تبقى من التعليم الفنى وخريجيه".

جدير بالذكر أن مشروع القانون يعرف الجامعات التكنولوجية بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.