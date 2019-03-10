شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إقرار "الجامعات التكنولوجية".. عبد الغفار: وضعنا حجر الأساس لـ10 جامعات بالعاصمة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم الأحد الأولي من مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية التطبيقية، والخاصة بالتعريفات.

وعرفت المادة، الجامعات التكنولوجية، بأنها مؤسسات تعليمية تنتهج أسلوب التعليم والتدريب للطلاب في مختلف التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وفق أفضل الممارسات من الناحيتين الأكاديمية والعملية، مع التركيز على بناء وتطوير المهارات الفنية اللازمة لإلحاق الخريج بسوق العمل مباشرة.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تعقيباً على تسأؤل الدكتور على عبد العال حول ما إذا كان هناك إلزام بالتدريب في المصانع، بقوله إن نظام التدريب يمثل 60% في المصانع والمعامل من برنامج عمل هذه الجامعات مقابل 40% نظرى.

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وأضاف عبد الغفار، أنه تم وضع حجر الأساس لـ10 جامعات تكنولوجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، على أن يبدأ الدراسة فيها عام 2020، لافتاً إلى أن شرطهم الأساسى أثناء الإتفاق وجود وضوح في التعاون بين المصانع المشتركة وتم وضع ذلك في الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

وانتهى المجلس إلى حذف تعريف " التكنولوجيون" بعدما شهد الأبقاء عليها جدلأً حيث رأى بعض النواب أنها تزيد، واتفق رئيس البرلمان، قائلاً: التكنولوجى لو قصرناه على خريجى هذه الجامعات، فسوف يصطدم مع بعض التكنولوجين الذين يتخذون من التكنولوجيا حرفة وليسوا خريجي هذه الجامعات، وهناك اسماء لامعه في هذا الصدد".

وأكد رئيس النواب أهمية الفنين مشيراً إلي أن ألمانيا حققت نهضتها بفضل التعليم الفنى.