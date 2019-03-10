سفارة مصر بأثيوبيا تشكل غرفة عمليات لمساعدة أهالي الضحايا والطيران تنعي أسر المصريين

كتب:أحمد أبو عقيل

أكد السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الأفريقى وسفير مصر لدى إثيوبيا، مصرع 6 مصريين بالطائرة الإثيوبية، التى تحطمت بعد مغادرتها مطار أديس أبابا متوجهه إلى نيروبى.

وأعلن عبد الخالق، عقده لغرفة عمليات، لتقديم المساعدة القنصلية اللازمة لأهالى الضحايا، وإصدار معلومات عنهم، ونقل الجثامين إلى مصر.

كما عبر عن حزنه العميق وخالص التعازى والتضامن مع حكومة وشعب إثيوبيا فى حادث سقوط الطائرة الإثيوبية فى أديس أبابا.

ونعى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني ضحايا حادث الطائرة الإثيوبية، وأرسل برقية تعزية لنظيره الإثيوبي أعرب خلالها عن خالص تعازيه ومواساته والعاملين بقطاع الطيران المدني المصري لأسر ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية والتي تحطمت صباح اليوم، داعياً المولى عز وجل أن يلهم جميع أسر الضحايا وذويهم الصبر والسلوان.

كانت الطائرة من طراز (بوينج 737) تحمل على متنها 149 راكبا إلى جانب 8 من أفراد الطاقم، فيما أعرب رئيس الوزراء الإثيوبى عن خالص تعازيه لعائلات ضحايا الطائرة المنكوبة.



Advertisements

وتضم الطارئرة مواطنين من عددة جنسيات من 35 دولة ضمن الضحايا، بينهم 32 كينيا، و18 إثيوبيا، و7 فرنسيين و8 صينيين و18 كنديا و8 من الولايات المتحدة الأمريكية، و3 من حاملي جوازات سفر الأمم المتحدة" م8 مصريين.

وبحسب الخطوط الجوية الإثيوبية فإن "جميع الركاب البالغ عددهم 157 راكبا لقوا حتفهم، في الرحلة التي كانت تقل ركابا من 33 دولة".

وكانت طائرة إثيوبية، تحطمت في وقت سابق، اليوم الأحد، كانت متجهة من أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي وعلى متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.

وقالت الخطوط الجوية الإثيوبية، في بيان، "نؤكد تعرض الرحلة إي تي 302 المتجهة من أديس أبابا إلى نيروبي لحادث في منطقة بيشوفو (ديبريزيت)، جنوب شرق أديس أبابا. والطائرة من طراز بوينغ 737-800 أقلعت الساعة 08:38 صباحا من مطار أديس أبابا، ثم فقد الاتصال بها في الساعة 08:44 صباحا".

وذكرت أن "فرق الخطوط الجوية الإثيوبية سوف ترسل لموقع الحادث وسوف نفعل كل ما بوسعنا لمساعدة فرق الطوارئ".

وأفاد موقع لتتبع حركة الطائرات أن الطائرة الإثيوبية أن آخر رحلة مسجلة للطائرة المنكوبة كانت مساء أمس من عاصمة جنوب أفريقيا جوهانسبرغ، وهبطت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في الخامسة ونصف فجر اليوم، بالتوقيت المحلي.