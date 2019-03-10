جريصاتي إختتم جولته الميدانية بزيارة محمية شاطىء صور

إختتم وزير البيئة فادي جريصاتي جولته الميدانية في اليوم الوطني للمحميات بزيارة محمية شاطىء صور بعد جولته على محمية شننعير ومحمية جزر النخيل. وكان في استقباله في صور عضو "كتلة التنمية والتحرير" النائب علي خريس ورئيس البلدية حسن دبوق وفاعليات المدينة وعدد من الناشطين البيئيين.

وبعد كلمات ترحيب بزيارة وزير البيئة، ردّ الوزير جريصاتي مؤكداً دعمه كل المحميات حفاظاً على ثروتنا الطبيعية والوطنية، وشدّد على اهمية التوعية البيئية، مثمّناً دعوة شباب صور بالتعاون مع بلدية المدينة لازاحة الستار عن مجسّم بيئي توعوي تحت عنوان "إعمل منيح وما تكبّ بالبحر".