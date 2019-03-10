حاطوم: البعض يريد أن يستخدم مسألة النزوح في السجال السياسي

أكد عضو المكتب السياسي في حركة "أمل" طلال حاطوم، خلال احتفال تأبيني في بلدة كفرحونة، "ضرورة التفكير الجدي في عملية محاسبة الفاسدين، وإيقاف مزاريب الهدر في هذا الوطن، ووضع الدراسات لمشاريع تغني الوضع الاقتصادي".

ورأى أنه "لا يمكن السكوت أو التهاون، في حق لبنان بمياهه ونفطه وثرواته"، معتبرا أن "هذا الوطن يجب أن يكون محاطا ومحافظا عليه ومصانا، ولو قدم الجميع من أجله الغالي والنفيس".

وفي موضوع العلاقة مع سوريا، اعتبر أن "البعض لا يزال يدفن رأسه في الرمال، متناسيا أن هناك أزمة نزوح من الشقيقة سوريا، بسبب الحرب الإرهابية، التي فرضت عليها، ولا يريد أن يتحدث، أو يطبق على الأقل الدستور واتفاق الطائف، في بناء العلاقات المميزة مع الشقيقة سوريا"، لافتا إلى أن "البعض يريد أن يستخدم مسألة النزوح في السجال السياسي"، داعيا إلى "إبعاد النزوح السوري عن السجالات السياسية".