أوضح مستشار رئيس الحكومة سعد الحريري النائب السابق عمار حوري، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن الوزيرين المسافرين الى مؤتمر بروكسل (الشؤون والتربية) مدعوان مباشرة من الاتحاد الاوروبي للمشاركة في حوارات قبل يوم من زيارة الحريري، لافتاً إلى أن الدعوة للمؤتمر فقد وُجهت الى رئيس الحكومة ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل فقط.

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كانت هذه تفاصيل خبر حوري: الدعوة لمؤتمر بروكسل وُجهت الى رئيس الحكومة ووزير الخارجية فقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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