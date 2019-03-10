النشرة: زحمة سير خانقة على طريق زفتا الزهراني جراء الحادث الذي وقع منذ قليل

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بأن "الحادث الذي وقع على طريق زفتا الزهراني سبب زحمة سير خانقة على طريق دير الزهراني - زفتا (مفرق كفروة) بسبب حادث سير". وأشار المراسل الى أنه "ما زال السير متوقف على ٣ خطوط من دير الزهراني حتى زفتا يطول 5 كيلومتر وتدخل عناصر سرية درك النبطية لتخفيف الازدحام وفتح الطريق نحو صيدا".

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