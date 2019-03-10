النشرة: 4 جرحى جراء حادث سير على طريق الزهراني زفتا

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية بـ"وقوع حادث سير على طريق دير الزهراني زفتا"، مشيراً الى أن "الحادث أسفر عن جرح 4 مواطنين نقلوا الى المستشفى الحكومي في النبطية".

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