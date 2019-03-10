النشرة: توقيف سوري على خلفية اقامة منتهية الصلاحية وارتداء بذة عسكرية في حاصبيا

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا بأنه "أوقفت دورية من شعبة المعلومات مكتب مرجعيون حاصبيا في بلدة الهبارية قضاء حاصبيا السوري ر.ع.أ على خلفية إقامة منتهية الصلاحية وارتدائه بذة عسكرية خاصة بقوى الامن الداخلي، وقد تم تسليمه الى مخفر قوى الأمن في راشيا الفخار لإجراء المقتضى القانوني".

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