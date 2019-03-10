الحرة: بوتفليقة يصل بعد نحو ساعة إلى مطار بوفاريك العسكري

أفادت مصادر قناة "الحرة" بأن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يصل بعد نحو ساعة إلى مطار بوفاريك العسكري.
تجدر الإشارة إلى أن بوتفليقة، البالغ من العمر 82 عاما، نادرا ما يظهر في السنوات الأخيرة على العلن، وذلك منذ أن أُصيب بجلطة دماغية في عام 2013.
وقد دفع إعلانه الترشح مؤخرا لولاية خامسة لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، دفع عشرات الآلاف من الجزائريين للخروج إلى الشوارع والتظاهر احتجاجا على ذلك.
وامتنعت السلطات الجزائرية عن التعليق على صحة بوتفليقة، ورفضت إدارة مستشفى جامعة جنيف، حيث يتلقى العلاج، التعليق أيضا.
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