قصف مكثف لـ "قسد" على تنظيم "داعش" في الباغوز

بثت قناة "الحدث" صورا مباشرة لتعرض منطقة الباغوز لقصف عنيف بالطائرات والمدافع ما أدى إلى اندلاع حرائق كبيرة في المنطقة. وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد أعلنت أن "مهلة استسلام تنظيم "داعش" في الباغوز انتهت وتلقينا أوامر ببدء التحرك ضد التنظيم". يذكر أن الباغوز هي آخر منطقة يسيطر عليها تنظيم "داعش" داخل الأراضي السورية وتقع عند نقطة التقاء نهر الفرات مع الحدود العراقية السورية وتتبع لمحافظة دير الزور.

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