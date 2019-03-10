إصابة العشرات بعد خروج قطار عن مساره في إندونيسيا

أصيب عشرات الأشخاص، اليوم الأحد، إثر خروج قطار عن مساره في مقاطعة جاوا الغربية الاندونيسية.

ووفقا لوكالة " شينخوا" للأنباء فإن الحادث وقع في بلدية بوجور في الساعة 10.30 صباحا بالتوقيت المحلي.

وأكد ممثل عن وزارة النقل الإندونيسية للوكالة بأن "بعض شهود العيان يرجعون سبب الحادث إلى وقوع عامود للكهرباء على مسار القطار"، مشيراً إلى أن "تحقيق جار في الوقت الراهن".

وأوضح المتحدث باسم وزارة النقل أن "القطار كان متجها من جاكرتا إلى بوجور، وهي وجهة سياحية شهيرة".