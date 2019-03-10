بلومبيرغ: باكستان تنتظر 3 مليار دولار من الإمارات

نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن المتحدث باسم البنك المركزي الباكستاني عابد قمر أن الدولة تلقت مليار دولار، كجزء من قرض قيمته 3 مليارات دولار بين صندوق أبو ظبي للتنمية والبنك الحكومي الباكستاني.
وأشار عابد إلى "أننا نتوقع تسلم بقية القرض اليوم أو غدًا"، موضحًا أن "القرض يهدف إلى دعم الاقتصاد والنظام المالي لباكستان".
ولفتت الوكالة إلى أن "باكستان تسعى للحصول على قروض من دول صديقة، لتمويل العجز في الحساب الجاري، الذي بلغ نحو 12 مليار دولار في السنة المالية، التي تنتهي في حزيران المقبل"، كاشفة أن "باكستان تلقت قبل ذلك قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية".
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